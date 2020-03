Sesto decesso per Coronavirus in provincia di Latina. E' morta infatti a Roma nel tardo pemeriggio di lunedì la donna di Cremona primo caso positivo al Covid-19 terra pontina, registrato a inizio marzo a Minturno. La 54enne, residente nella provincia di Cremona, si era recata in visita dai parenti nel sudpontino poco prima di Carnevale. La signora, che era affetta da una forma acuta di asma, era ricoverata presso lo Spallanzani di Roma per una grave polmonite. Due settimane in cui era rimasta in terapia intensiva.

La donna era scesa in provincia di Latina per trascorrere una breve vacanza con i parenti, per partecipare ai festeggiamenti di carnevale e anche per acquistare alcuni mobili per il suo appartamento da poco ristrutturato. Dopo alcuni giorni aveva cominicato a star male, accusando difficoltà respiratorie al punto da ricorrere alle cure dei sanitari. Si era recata una prima volta al Posto di primo intervento a Minturno, poi il giorno dopo si era presentata al pronto soccorso dell’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia dove le è stato effettuato il test e riscontrato il coronavirus. A quel punto era scattata l'emergenza al punto da chiudere per alcune ore il pronto soccorso, al quale era seguita la sanifivcazione dei locali e la messa in quarantena di una ventina di presone tra parenti, medici e infermieri. Ha avuto sintomi influenzali anche la nipote, anche lei trasferita allo Spallanzani, ma fortunatamente è risultata negativa ai test. Buona parte delle persone messe in isolamento domiciliare hanno terminato il periodo di sorveglianza senza aver accusato sintomi del Covid-19.

Prima di lei erano tre donne di Fondi, Lenola e Formia e una coppia di Sperlonga. Tutte le persopne decedute erano affette da preggresse patologie.

