Coronavirus, salta per la prima volta dopo 26 anni il "Mercatino della memoria"

Niente "Mercatino della memoria" in piazza del Popolo a Latina, per la prima volta dopo 26 anni, a causa del Coronavirus. La manifestazione - divenuta ormai tradizionale - si tiene infatti ogni prima domenica del mese dal 1994.

Sul proprio profilo facebook l'ideatore dell'iniziativa e presidente dell'associazione che organizza l'evento, Cesare Bruni, scrive: «E’ passato solo un mese dall’ultimo mercatino ma sembra un secolo. L’Italia, il mondo, noi tutti siamo stati travolti da questa maledetta epidemia. Il primo pensiero è per coloro che sono scomparsi e per le loro famiglie. E un doveroso grazie per chi è in prima linea, medici, infermieri, forze dell’ordine, lavoratori dei servizi essenziali. La prima domenica di aprile Piazza del Popolo non sarà piena di bancarelle e di visitatori, come successo negli ultimi 26 anni. Non ci incontreremo alla ricerca degli oggetti per le nostre collezioni o per fare due chiacchiere. La Piazza sarà vuota e muta, e ovviamente è giusto così. Non so quando, non so come, ma sono certo che ritorneremo e la Piazza tornerà ad essere chiassosa e colorata. Oggi non possiamo fare altro che mandare un caro saluto a tutti, espositori e visitatori, di Latina e di ogni parte d’Italia, e un grande abbraccio»

