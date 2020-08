Coronavirus, il cluster del bagnino: chiuso un locale anche a Sabaudia

E' stato chiuso anche il caffè L'incontro, a Sabaudia, dove ci sono stati contatti con il bagnino dello stabilimento "Il Gabbiano" risultato positivo al Covid 19.

Vedi anche > Ragazzi positivi, chiusi tre locali a Latina: tamponi al personale

«Alla luce di quanto emerso dall'indagine epidemiologica - scrivono i proprietari sulla pagina Facebook del locale - il bar l'Incontro rimarrà chiuso per qualche giorno per consentire a una ditta specializzata di eseguire la sanificazione dei locali a scopo precauzionale. La direzione ringrazia la clientela per la cortese attesa, a breve comunicheremo il giorno di riapertura»



© RIPRODUZIONE RISERVATA