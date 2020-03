«Nella regione Lazio dei casi Covid finora confermati il 39% è ricoverato in una strutta sanitaria, il 42% è in isolamento domiciliare e il 5% è in terapia intensiva. I guariti sono l'8%. L'età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il 54% è di sesso maschile e il 46% di sesso femminile». Lo ha appena comunicato l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio spiegando che «i casi positivi sono così distribuiti: il 40,4% è residente a Roma città, il 30,6% nella provincia di Roma, il 10,5% a Frosinone, il 9,5% a Latina, il 2,6% a Rieti, il 6,3% a Viterbo e . Il 2,4% proviene da fuori Regione».

In provincia di Latina fino a ieri i casi totali di contagiati al Coronavirus erano 273. Di questi il 41,72% è ricoverato in ospedale, il 46,88% è in isolamento domiciliare, il 6,95% si è negativizzato e dunque è guarito, mentre i decessi sono il 4,39% del totale, praticamente la metà del dato regionale. Più difficile calcolare la percentuale di quanti tra i ricoverati sono in gravi condizione e si trovano in terapia intensiva. Il numero secco è 6, sono i pazienti ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva del Santa Maria Goretti a Latina, ma non si sa al momento con certezza quanti altri pazienti si trovano nelle terapie intensive dello Spallanzani di Roma e degli altri ospedali del Lazio, quindi la percentuale del 2,19% è al momento puramente indicativa.

