Numerose chiamate, nel corso della notte, sono state "dirottate" dalla guardia medica all'Ares 118 perché i sanitari della continuità assistenziale non erano in grado di uscire sugli interventi in quanto sprovvisti di dispositivi di protezione individuale, a partire dalle mascherine.

Una situazione che ha costretto in alcuni casi equipaggi delle ambulanze a intervenire per vicende che non avevano i caratteri dell'urgenza. Non proprio il massimo, in questo periodo

