Le disposizioni per contenere il Coronavirus possono causare disturbi post-traumatici da stress o dare la sensazione a chi è già in cura da uno psicologo o uno psichiatra di essere più solo. È per questo che sono partiti, in provincia di Latina, servizi volti a restare accanto a chi soffre e non sa a chi comunicarlo. Da oggi la Asl di Latina mette a disposizione un supporto psico-pedagogico ai minori e alle famiglie a cui risponderà un professionista specializzato in Neuropsichiatria infantile. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e possono chiamare il numero 0773910046 tutti i ragazzi fino a 18 anni o le famiglie che hanno necessità di consigli in merito a problemi pre-esistenti o che si sono venuti a creare in questo periodo di emergenza.«Può essere utile alle famiglie – spiega la responsabile del servizio Anna Di Lelio - avere consigli per gestire casi di iperattività, comportamenti oppositivi, depressione o anche per affrontare disturbi post-traumatici da stress. Possono chiamare tutti, anche coloro che non hanno mai avuto a che fare con noi prima d'ora». Ma non è tutto. La Asl ha già attivato da una settimana un servizio su tutto il territorio della provincia di Latina dedicato all'età evolutiva dove chi era in cura da psicologici, psichiatrici o logopedisti viene continuato a seguire tramite telefonate o videochiamate. «Abbiamo deciso che i professionisti che hanno in cura un paziente continuino ad avere contatti con i ragazzi o con le famiglie, a seconda delle età – continua Di Lelio -. Non saranno le famiglie a chiamare se serve, saranno gli operatori che si preoccuperanno di mantenere continuità nel rapporto. Abbiamo personale che sta lavorando in ogni modo per stare vicino a chi è più fragile».Le iniziative dei ComuniSi chiama “Ti ascolto”, è il servizio gratuito di assistenza psicologica attivato dal Comune di Gaeta a beneficio dei cittadini e di coloro che ne avranno bisogno in questi giorni di emergenza coronavirus. Questi i numeri da contattare: 0771469409 e 3296958901.« A rispondere le psicologhe e psicoterapeute Sara Purificato e Clementina Iacobelli - spiegano dal Comune - . Al 3296958901 è possibile chiamare tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17; mentre allo 0771469409, il martedì dalle ore 15 alle 18 e il venerdì dalle ore 9 alle 1».«Affrontiamo questo periodo di quarantena – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – anche attraverso il supporto gratuito e professionale delle psicologhe e psicoterapeute Sara Purificato e Clementina Iacobelli che ringrazio per la loro disponibilità a beneficio del territorio cittadino e per la grande appartenenza alla Comunità. La paura, per sé, ma soprattutto per i nostri cari, è senza dubbio il sentimento più diffuso che a lungo andare può creare un forte stress con importanti ripercussioni sull'umore e stati d'animo di molti. Con il servizio gratuito comunale, quindi, possiamo mettere da parte le nostre paure grazie ad una voce amica che potrà supportarci. Forza, ce la faremo».«Non bisogna vergognarsi di avere paura – spiega l'Assessore alle politiche sociali Lucia Maltempo – ma non dobbiamo lasciarci sopraffare da essa. Attraverso il numero di assistenza psicologica a beneficio di chi ne avrà bisogno, riusiamo a fornire quel supporto per fronteggiare al meglio la quarantena. Come Amministratori – prosegue Maltempo – abbiamo l'obbligo morale di mettere in campo tutte quelle iniziative finalizzate a dare risposte concrete alle esigenze dei nostri concittadini. Oltre a dare informazioni corrette, attenersi alle indicazioni e procedure che sono state mese in campo dal sistema sanitario nazionale e regionale è indispensabile – conclude l'assessore - dare la serenità necessaria per fronteggiare questa situazione di emergenza. Se da un lato dobbiamo invitare tutti a rispettare le regole previste, dall'altro dobbiamo tranquillizzare le persone, senza sminuire o sottovalutare i rischi, ma rivolgendo loro una mano virtuale per aiutare a gestire la paura e lo stress».In campo anch eil terzo settoreAi servizi messi in campo dalla Asl di Latina e dai Comuni si aggiungono anche iniziative private e volontaristiche di consulenze psicologiche gratuite per affrontare questo momento fuori dalle righe. L'associazione Ali e radici, in collaborazione con lo studio Physis, mette a disposizione dieci psicologi pronti ad ascoltare. Chi ne sente necessità può scrivere una mail a nessunoesolo@studiophysis.it e gli psicologi che valuteranno in che forma rispondere.«Abbiamo avuto dei contatti con la Asl di Latina - spiega la responsabile Fabiana Lepore -, prima dell'emergenza, per mettere in piedi il progetto "Nessuno è solo" che prevede l'apertura di un punto di ascolto al pronto soccorso dell'ospedale. Naturalmente ora tutto è bloccato e abbiamo intanto deciso di avviare in forma virtuale il servizio. L'obiettivo è di fornire un pronto soccorso psicologico in situazioni di emergenza come questa epidemia, ma anche lutti, eventi improvvisi, diagnosi di malattie che mettono a dura prova la stabilità emotiva delle persone. Vogliamo lavorare nei tempi di attesa per colmare il vuoto dell'urgenza immediata».