Coronavirus, parroco multato a Formia per aver dato la comunione senza guanti

Celebra la messa di Pasqua nella parrocchia del “Buon Pastore”, nella frazione formiana di Penitro, alla presenza di una decina di fedeli, distribuendo le ostie, al momento dell’Eucaristia, senza alcun mezzo di protezione individuale, non ottemperando alle disposizioni ministeriali e della stessa Arcidiocesi di Gaeta in tema di coronavirus. Qualcuno ha però ripreso la funzione religiosa con un video e lo ha ha trasmesso alla redazione di “Striscia la notizia”. Le immagini sono state mostrate anche al sindaco di Formia, che ha censurato, pur non concordando sul clamore mediatico, l’iniziativa del parroco e ha immediatamente informato Prefettura, Questura e Arcidiocesi. Il sacordote a quel punto saputo di quanto era accaduto ha ammesso l'errore e si è presentato al commissariato per autodenunciarsi ed è stato sanzionato con una multa di 400 euro. In serata, alle 20.35, il caso approda alla trasmissione satirica di Ricci, su Canale5, con un servizio dell’inviato Jimmy Ghione.

Ultimo aggiornamento: 21:08

