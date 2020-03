Coronavirus, 14 nuovi casi in provincia di Latina: il capoluogo ha raggiunto Fondi

Quattordini nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Latina , uno più di ieri, per un totale di contagiati dall'inizio dell'emergenza che è pari a 264. «​Rispetto alla giornata di ieri - spiega il quotidiano bollettino della Asl si registrano quattordici nuovi casi positivi, di cui 9 trattati a domicilio. I casi sono distribuiti nei comuni di Latina (6), Itri (2), Sabaudia (1), Aprilia(1), Sezze (1),Terracina (1), Fondi (1),Velletri (1). Non si sono registrati nuovi decessi». Torna dunque a salire il numero dei contagiati soprattutto nel capoluogo che con sei nuovi casi in un solo giorno arriva a 66 positivi, mentre Fondi con tre nuovi casi che rimane il centro più colpito dal Covd-19 con 67 contagiati, dunque per un solo caso in più rispetto al capoluogo.

I pazienti positivi attualmente in carico sono 237, di questi i ricoverati soo cresciuti di cinque unità rispetto a ieri salendo a 113. Gli altri 124 pazienti sono seguiti a casa, per 60 di loro è già scattato il progetto di telemedicina che gli consente di essere monitorati h24 da una centrale che si trova al Goretti e in cui lavorano 7 infermieri. Questi primi 60 pazienti in isolamento domiciliare sono stati dotati di un telefonino e di un pulsiossimetro per comunicare due volte al giorno i dati rispetto a 4 parametri. Mentre «i pazienti ricoverati - spiega la Asl - sono collocati presso lo Spallanzani (12), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (19) o altre unità operative del Goretti , del Dono Svizzero di Formia e del Don Di Liegro di Gaeta (71). Cinque pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio». C'è un nuovo guarito: i pazienti negativizzati sono attualmente 17, uno più di ieri, «dei quali 8 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio» si legge nel bollettino della Asl.

Quanto all'isolamento domiciliare sono 1.886 le persone in quarantena, mentre continuano a crescere, sono ora 2.537, le persone uscite dall'isolamento precauzionale di 14 giorni senza aver accusato sintomi di Covid 19. Nel bollettino la Asl di Latina «si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza. Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell’Azienda ASL».

Ultimo aggiornamento: 15:01

