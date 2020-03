Il dato era più atteso che temuto: in un solo giorno ci sono stati 22 nuovi contagiati dal coronavirus Covid-19 in provincia di Latina , portando così il numero complessivo a 135 positivi. Lo comunica il bollettino ufficiale della Asl di Latina. Ci sono 7 nuovi casi a Fondi , che arriva così a 47 contagiati e si conferma il cluster principale della provincia pontina, e sei nuovi casi anche a Latina , che sale così a 26 casi positivi dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Aumentano anche i comuni pontini toccati dal contagio: ai sedici si aggiungono Spigno Saturnia (2 casi) e Itri con un caso.

«Rispetto alla giornata di ieri - spiega la Asl - si registrano ventidue nuovi casi positivi, di cui tredici trattati a domicilio. Si confermano le criticità dei Comuni di Fondi (+7 per 47 casi totali) e Latina (+ 6 per 29 casi totali). Gli altri sono distribuiti nei comuni di Minturno (2), Spigno Saturnia (2), Itri (1), Aprilia (2), Sabaudia (1), Sezze (1)».

I pazienti positivi attualmente in carico alla Asl sono 117, di questi 13 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare, mentre salgono a 64 i pazienti ricoverati che sono «collocati presso lo Spallanzani (11), la Terapia Intensiva del Goretti (5), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (20) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (25). Tre pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio».

La Asl però evidenzia che «il trend si mantiene costante». L'aumento dei positivi in sostanza è collegato al fatto che sono stati effettuati più tamponi: «Nella giornata del 18 marzo, a fronte di 40 tamponi analizzati 8 sono risultati positivi, mentre nella giornata odierna risultano 22 positivi su 114 tamponi analizzati ».

Non ci sono purtroppo nuove guarigioni. I pazienti negativizzati restano 12, dei quali 7 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 5 in osservazione a domicilio. Torna invece sotto quota 2000 il numero delle persone in isolamento domiciliare : sono complessivamente 1.940, visto che sono 519 le persone hanno terminato il periodo di quarantena.



