Latina sfonda il tetto dei duecento casi di pazienti positivi al Coronavirus arrivando in un solo giorno a 216 casi totali. Il quotidiano bollettino della Asl infatti ha annunicato che «si registrano 23 nuovi casi positivi» rispetto ai dieci di ieri. Di questi 23 sono 6 i ricoverati e diciassette quelli trattati a domicilio. Anche questa volta sono ben dieci i comuni toccati dai nuovi contagii. «I casi - spiega la Asl - sono distribuiti nei comuni di Latina (4), Aprilia (4), Fondi (4). Terracina (3), Bassiano (2), Minturno (2), Itri (1), Sabaudia (1), Norma (1), Sezze (1). Non si sono registrati nuovi decessi». Alla luce di questi numeri Fondi arriva a 60 casi totali, Latina a 45, seguita da Aprilia che con i quattro casi odierni sale a 18 pazienti contagiati.

Leggi anche: Nuova stretta a Fondi: positivi in quarantena negli alberghi

Dei 216 casi totali, poco meno della metà (94 pazienti) sono ricoverati, mentre sono complessivamente 191i pazienti positivi attualmente in carico. «I pazienti ricoverati - chiarisce l'Azienda sanitaria pontina guidata dal manager Giorgio Casati - sono collocati presso lo Spallanzani (11), la Terapia Intensiva del Goretti (5), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (21) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (53). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio». Purtroppo non cresce il numero delle persone guarite. «I pazienti negativizzati sono attualmente 15 - si legge nel bollettino Asl - dei quali 6 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio». Calano sensibilmente le persone in isolamento domiciliare : ad oggi sono complessivamente 1.769, mentre sono 1.877 le persone hanno terminato il periodo di quarantena.



L'appello

La Asl rinnova la raccomandazione «ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza».



Positivo operatore Mof

La Regione Lazio comunica che nel Comune di Fondi «continua lo screening per immagini elaborate da intelligenza artificiale delle tac sospette #covid19: 140 già effettuate». Sono stati predisposti «i termoscanner e i termometri laser per la rilevazione della temperatura all’ingresso del MOF » e ieri grazie alla strumentazione è stato «fermato un operatore con febbre alta risultato poi positivo e messo in isolamento con i contatti più stretti». Alla luce di ciò il suo stand è stato chiuso. E' il primo caso di stop all'interno del Mof dopo che sono scattate le misure di contenimento prviste dalla zona rossa istituita dalla Regione Lazio.

Notizia in aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA