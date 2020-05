Coronavirus, partita la fase 2: lunghe file per la cena da asporto da Mc Donald's

Una sorta di "liberazione", la voglia sfrenata di patatine, hamburger o forse semplicemente di uscire in automobile. Certo è che l'idea l'hanno avuta in molti, tanto che stasera i due ristoranti Mc Donald's di Latina sono stati letteralmente presi d'assalto.

Vedi anche » Fase 2, circolare Viminale: fidanzati tra i congiunti, passeggiate, mascherine e parchi

Lunghe file si sono sviluppate sia in via Romagnoli, nella zona delle autolinee, sia in via Isonzo (foto sotto). I fast food erano del resto già usati prima della quarantena legata all'emergenza Coronavirus per il cibo da asporto. Allo scattare della fase 2 che consente appunto di uscire per prendere i cibi in bar e ristoranti, traffico dei giorni e delle ore di punta per andare nei "Mcdrive", dove senza scendere dall'auto si ordina e si ritira la cena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA