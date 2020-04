Ripartenza post Covid-19 “lenta” per Latina, nonostante un basso indice di contagio. E’ quanto emerge dal nuovo report di Ernst & Young (Ey), network mondiale di servizi professionali di consulenza direzionale, che incrociando gli indicatori di resilienza dello Smart City Index (fattori sanitari, economici e sociali) con i dati del contagio Covid-19, analizza quanto i capoluoghi italiani sono pronti a ripartire e ad affrontare la fase 2 post emergenza coronavirus.

La foto scattata al capoluogo pontino, in via generale, è simile a quella di tutti i capoluoghi del Lazio accomunati dal basso indice di contagio rispetto al dato nazionale, anche se Latina è quarta nella regione con un indicatore di resilienza pari a 23,87 dopo Roma (48,89), Frosinone (30,99), Rieti (28,02) e prima di Viterbo (14,98). Ma per una volta il dato del capoluogo pontino, abituato ai posti bassi delle classifiche, non è così negativo su scala nazionale come può sembrare. In base all’indagine condotta da Ey, a seguito dell’emergenza Covid-19, Latina - insieme alle altre città importanti del Lazio - potrà pure avere una ripartenza “lenta”, e non “facile” come ad esempio per Bari, Cagliari, Lecce e Siena con basso contagio e buona resilienza, ma non “frenata” (alto contagio e buona resilienza, ad esempio Milano e Bergamo) e men che meno “critica” (alto contagio e scarsa resilienza, ad esempio Cremona, Lodi e Lecco) . Il che fa ben sperare.

Le leve indicate da Ey per la ripartenza delle città sono sostanzialmente sei: organizzazione sanitaria, infrastrutture di mobilità, infrastrutture di comunicazione a banda ultralarga, centrali di controllo urbano (traffico e sicurezza), servizi pubblici digitalizzati, capacità di engagement digitale dei cittadini. Come sta messa Latina? «Latina non è tradizionalmente una città smart nelle classifiche di Ey (oltre il 100° posto nella scorsa edizione del 2018). Ora migliora leggermente (primi tre mesi 2020), entrando tra le prime 100 (al 97° posto) – spiega Marco Mena, senior advisor di Ey -. Quindi, se anche la situazione del contagio appare buona (85° nei contagi totali al 19 aprile), la sua ripartenza non potrà sfruttare tanto le infrastrutture smart. Va tuttavia segnalato che l’area di relativa maggior forza di Latina è la banda ultralarga. Infatti, essa è sopra la media italiana nel Broadband, in particolare nella connettività fissa e mobile (30° posto), mentre nel Wi-Fi è a metà classifica (55°). Ma non è ancora partita nel capoluogo laziale la commercializzazione del servizio 5G».

Per quanto riguarda la risposta sanitaria (posti letto negli ospedali, medici di medicina generale, farmacie per la distribuzione dei dispositivi di protezione), secondo Ey, «Latina è fra le ultime venti città nella sezione ‘Salute’, 92° posto». Infrastrutture di mobilità capienti, flessibili e organizzate per la logistica urbana, il tutto supportato da servizi di infomobilità (app) che ne consentano un più facile e immediato utilizzo: «Latina – afferma Ey - risulta carente, occupa infatti l’82° posto». Per quanto riguarda la capacità di tenere sotto controllo la città attraverso la sensoristica e le centrali di controllo urbano, elementi indispensabili per monitorare in tempo reale i flussi di spostamento dei cittadini e prevenire le situazioni di assembramento «Latina è molto indietro, soprattutto nello sviluppo dei sensori (101° su 109)», precisa Mena, aggiungendo che anche nei servizi pubblici digitalizzati il capoluogo pontino si colloca nelle ultime posizioni. Infine, ad Ey risulta basso livello di interazione digitale con i cittadini sui social network: «Latina occupa la 81esima posizione».

