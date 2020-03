Coronavirus, messaggio dello scienziato di Latina Ennio Tasciotti: «Non capita tutti i giorni di salvare l'Italia... stando in pigiama»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo messaggio alla comunità pontina - dopo quello inviato ieri da Tiziano Ferro - arriva da Ennio Tasciotti, lo scienziato pontino che dal 2015 dirige il Center for Biomimetic Medicine di Houston dove coordina un gruppo multidisciplinare di circa 30 persone ed è inventore di 10 brevetti internazionali su nano e bio-materiali per uso biomedicale. Il videomessaggio è stato inviato al Comune di Latina che lo ha diffuso sui social. Tasciotti spiega in poche semplici parole cos'è il Coronavirus, come combatterlo e come comportarci. «Stiamo a casa - dice - D'altronde non capita tutti i giorni di salvare l'Italia... stando in pigiama».«Ho provato anche io - scrive sul suo profilo Facebook - a raccontare cosa sta succedendo e cosa bisogna fare per dare il nostro contributo e limitare la diffusione dell’infezione. In 3 minuti non si può spiegare tutto ma se avete altre domande potete chiedere e cercherò di soddisfare le vostre curiosità. Grazie a tutti quelli che lo stanno condividendo che in più lo ascoltiamo in meno ci ammaleremo! Io sarò un inguaribile ottimista ma non ho dubbi che ce la faremo...». Ascoltiamolo.