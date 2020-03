Coronavirus, l'appello funziona: tutti in fila all'Avis per donare sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sacche di sangue scarseggiano ma i donatori non si tirano indietro e rispondono all'appello lanciato nei giorni scorsi dall'Avis, anche a Latina.Da questa mattina la sede di Corso Matteotti vede in fila - a debita distanza - una serie di donatori. In provincia di Latina si stima un calo del 20% di disponibilità di sangue rispetto allo scorso anno, ma mentre il Coronavirus "impazza" gli ospedali non fermano certo la loro attività e il sangue è necessario per interventi chirurgici - si svolgono quelli d'urgenza e per la rimozione di tumori - oltre che come salva vita in pazienti affetti da difetti della coagulazione.