Coronavirus, dispositivi insufficienti: ambulanza rifiuta l'intervento in centro a Latina

Hanno rifiutato di intervenire per un soccorso ritenendo insufficienti i dispositivi di protezione in dotazione all'ambulanza. E' successo di nuovo, a Latina, come all'inizio dell'emergenza Covid 19

Questa mattina una ambulanza in convenzione con Ares 118 è stato chiamato per intervenire nella centralissima corso della Repubblica per soccorrere un immigrato che aveva avuto un malore, ma l'equipaggio ha risposto che non poteva farlo perché i camici assegnati da qualche giorno al posto delle tute contenitive non sono sufficienti. Sulla possibilità di utilizzarli Ares 118 - nella revisione delle linee guida di alcuni giorni fa - ha scritto che si tratta di dispositivi idonei ma il personale delle ambulanze in convenzione sostiene il contrario.



