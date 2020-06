Sos impresa, Confapi Latina lancia quattro seminari gratuiti per affrontare il dopo Coronavirus

Prenderà il via il 25 giugno un ciclo di 4 incontri organizzati dalla Confapi di Latina dal titolo “Il potere dell’energia personale”, un progetto contenuto all’interno del programma "Sos Imprese" promosso dall’associazione Confapi.

«L’obiettivo - come afferma il presidente Michele Volpe - è quello di rileggere questa nuova grande sfida, lasciata dall’emergenza sanitaria, in chiave positiva e con nuove idee progettuali. I numeri riscontrati con le nostre videoconferenze durante il periodo del lockdown ci hanno incoraggiato a proseguire sulla strada della formazione in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo».

Confapi Apid Latina vuole raggiungere un nuovo obiettivo offrendo alle proprie imprenditrici la possibilità di ripartire facendo tesoro delle proprie passioni, scoprendo talenti e riscoprendo valori ma soprattutto individuando un nuovo equilibrio in una realtà cambiata, per trasferirlo energicamente nel business quotidiano.

Durante il percorso le imprenditrici saranno guidate da diversi coach che hanno messo a disposizione le loro competenze per sostenere le imprenditrici in questa fase di ripresa.

I seminari si terranno sulla piattaforma Zoom e avranno la durata di 60 minuti, si svolgeranno durante l’orario della pausa pranzo, dalle 13 alle 14 per consentire a tutte le partecipanti di assistere agli incontri senza essere prese da altri impegni.

Le date sono le seguenti: 25 giugno webinar “Il potere dell’essere donna” con Alessia Costarelli e Barbara Lattanzi; il 9 luglio “I 7 fattori per ricaricare e gestire la propria energia personale” con Vito Marzulli e Letizia Carbonetti; il 13 luglio toccherà a Maria Teresa Arcidiaco ed infine il 16 luglio si parlerà di “Leadership al Femminile” con Loredana Massimi.

«Questi seminari hanno l’obiettivo di supportare le donne nella difficile fase post lockdown – sottolinea Clarita Pucci, presidente ad interim del Gruppo territoriale donne imprenditrici Confapi Apid Latina – fermo restando che dobbiamo continuare a pensare, fare ed essere positive. Proveremo, attraverso il confronto, ad individuare nuove visioni imprenditoriali senza dimenticare l’importanza del fare rete, mantenendo un forte collegamento tra realtà differenti che convergono all’interno della nostra associazione ma accomunate dallo stesso obiettivo: crescere e competere»

Tutte le imprenditrici interessate possono chiamare la sede Confapi allo. 0687690626 o scrivere all’indirizzo info@confapilatina.it e prenotarsi per partecipare ai seminari gratuiti.

