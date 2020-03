Ultimo aggiornamento: 17:36

Sono saliti a sette in provincia di Latina le persone che sono guarite dal Coronavirus. Lo ha annunciato l'odierno bollettino diramato dalla Asl pontina, specificando però che cinque di loro sono ancora ricoverati per altre patologie e due sono invece in osservazione domiciliare. Quanto ai nuovi contagi salgono a 49, due in più di ieri. e di questi 26 sono quelli ricoverati e 12 quelli in isolamento domiciliare. In tutto sono 38 le persone in carico alla Asl, di queste sei si trovano allo Spallanzani, tre presos la terapia intensiva del Goretti, 12 nel reparto di Malattie infettive del Goretti e altri cinque tra altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia.I due nuovi casi di contagio sono stati riscontrati ad Aprilia (in isolamento domiciliare9 e a Formia (ricoverato al Dono Svizzero) in buone condizioni. Continuano invece a crescere le persone messe in isolamento domiciliare: sono ormai 1.425, oltre 200 più di ieri. A fronte delle 25 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.Dal 12 marzo saranno disponibili ulteriori 12 posti di malattie infettive, sei nell'ex presidio ospedaliero di Gaeta, sei al Goretti.