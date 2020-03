Salgono a 38 i casi di contagio da Coronavirus in provincia di Latina. Di questi 33 sono le persone in carico presso gli ospedali pontini e lo Spallanzani di Roma, a cui vanno aggiunti due decessi (le due anziane di Fondi e Lenola), e - unica buona notizia della giornata - tre negativizzati, ovvero tre persone che erano positive e ai nuovi test sono risultate negative e dunque sono a tutti gli effetti guarite. Inoltre Regione e Asl specificano che delle 33 persone "in carico" 23 sono i ricoverati mentre dieci sono in isolamento domiciliare.

Due nuovi casi accertati in provincia di Frosinone: uno a Fiuggi, l'altro a Ceprano

Coronavirus, aumentano contagi in Europa. Conte: "Ora più buia, ma reagiremo"





Aggiornamento ore 16

Anche oggi alcuni dei nuovi casi di contagio arrivano dalla zona di Fondi e di Lenola che si conferma quella più critica a livello provinciale e appare provato il cosiddetto link epdemiologico con la cena e le attività del centro anziani di Fondi, tanto che la Asl e le forze dell'ordine stanno notificando (quindi non sono ancora in isolamento) circa 600 avvisi di isolamento domiciliare ai parenti e ai contatti delle persone che hanno frequentato le attività organizzate dal centro anziani fondano. Attualmente le persone in sorveglianza domiciliare in provincia sono 350.