Cala ancora il numero di contagi da Coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino domenicale della Asl ha appena comunicato che il numero dei positivi è salito a 273 casi totali, con nove nuovi casi in più rispetto a ieri, di questi 4 sono stati ospedalizzati e cinque sono curati a domicilio. I nuovi contagi sono stati riscontrati in otto diversi comuni. L'unico nel quale ci sono due nuovi positivi è Aprilia, gli altri sono invece distribuiti a Latina, Terracina, San Felice Circeo, Lenola, Santi Cosma e Damiano, Itri, e Fondi.

Per San Felice Circeo è il primo caso di contagio ed è tra quelli su cui la Asl sta ponendo massiama attenzione per scongiurare che si verifichi un nuovo cluster. Fondi resta il centro più colpito dai contagi anche se per il secondo giorno consecuitivo c'è un solo nuovo caso che porta il numero sdi positivi toali a 68. Un caso solo anche per Latina che rallenta salendo a 62 casi.

«Sono stati registrati due decessi: un paziente (residente ad Aprilia) presso l’Ospedale S.Andrea di Roma e l’altro (residente a Minturno) presso il Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Formia». I decessi in provincia salgono dunque a dodici dall'inzio dell'emergenza Covid-19.

I pazienti positivi attualmente in carico sono 242, di questi sono 114 i ricoverati, mentre quelli curati a casa sono 128. E per questi ultimi «da ieri - spiega la Asl - è iniziata la distribuzione dei kit per il telemonitoraggio. L’unità infermieristica della Centrale di monitoraggio è allo stesso modo operativa da ieri sulle 24 ore».

I pazienti ricoverati sono collocati «presso lo Spallanzani (12), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (19) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (73). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio». Ci sono state altre due guarigioni. «I pazienti negativizzati sono attualmente 19 - spiega la Asl - dei quali 7 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 12 in osservazione a domicilio». Ad oggi sono 1.924 le persone in isolamento domiciliare, riavvicinandosi a quota 2000, un dato che è il più alto degli ultimi sei giorni. Crescono parlallelamente ache le persone persone hanno terminato il periodo di isolamento che sono ormai 2.656 .

