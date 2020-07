Coronavirus, il bagnino e altri due casi positivi in provincia di Latina

Tre nuovi contagi in provincia di Latina per il Covid 19. Si tratta del bagnino di Sabaudia anticipato questa mattina e di una donna di rientro dalla Moldavia già posta in isolamento a Castelforte e di uno a Latina.

Vedi anche > Virus, positivo un bagnino a Sabaudia: la Asl chiude lo stabilimento “Il Gabbiano”, tampone per i titolari

Nel primo caso è in corso la ricostruzione dei contatti, nel secondo èstato avviato anche il "contact tracing" internazionale poiché la donna ha viaggiato dall'estero verso l'Italia, stesso discorso di ricostruzione per Latina.

Con quelli odierni sono 605 i contagi da inizio pandemia, la prevalenza è di 10,52 ogni 10.000 abitanti, 524 i pazienti guariti, 37 i decessi, 44 gli ancora positivi 18 dei quali seguiti a domicilio

Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA