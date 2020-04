Latina

Aprilia

Cisterna

Terracina

Cori

Terapia intensiva

Ultimo aggiornamento: 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci nuovi casi di contagio in provincia die nessun nuovo decesso per il Covid-19. Il consueto bollettino diffuso ogni pomeriggio dalla Asl di Latina delinea un andamento che sembra stia cercando di consolidarsi verso il basso. Due giorni fa la tregua dei 5 nuovi casi, un dato decisamente positivo, ieri di nuovo la salita a 17 e oggi 10. Un altro aspetto interessante è che tutti i pazienti vengono trattati a domicilio, segno che allo stato non ci sono persone che hanno necessità di essere assistite nella respirazione e che richiedono il trattamento in Terapia intensiva.I nuovi contagi sono distribuiti nei comuni di: Latina (4),(3),(1),(1),(1).Attualmente i pazienti ricoverati nel reparto didel Goretti sono sette e le persone in isolamento domiciliare, in tutta la provincia, 1.777, mentre in 4.454 persone hanno terminato il periodo di isolamento.Dall'inizio dell'emergenza sono stati 402 i casi positivi riscontrati nella nostra provincia, 112 i pazienti ricoverati, 42 persone che si sono negativizzate, per le quali quindi i test non rilevano più la presenza del virus, e infine il dato più doloroso, quello delle morti: 17 persone che sono venute a mancare.