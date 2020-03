Rispetto alla giornata di ieri, si registrano dieci nuovi casi positivi al coronavirus a Latina, con il totale che sale a 193, mentre i decessi sono saliti a dieci.

«I casi - informa la Asl - sono distribuiti nei comuni di Latina (5), Fondi (1), Cisterna di Latina (1), Sezze (2), Nettuno (1). Complessivamente, sono 1.948 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 1.439 persone hanno terminato il periodo di isolamento». I morti, come anticipato questa mattina, salgono a dieci: «Sono stati registrati due decessi - dice il bollettino Asl - entrambi presso l’ospedale S.M. Goretti: un paziente (residente a Fondi) nel Reparto di Malattie Infettive e l’altro (residente a Latina) nel Reparto di Terapia Intensiva.» ​Sulla pagina Facebook Salute Lazio la Regione ha comunicato che «all'Ospedale di Gaeta domani saranno ricoverati i primi 4 pazienti positivi» e che sono stati «attivati ulteriori 30 posti letto no #covid19 all’Ospedale Goretti di Latina».

Ricoveri e quarantene

Rispetto ai 193 casi totali «i pazienti positivi - si legge nel bollettino - attualmente in carico alla Asl di Latina sono 168. I pazienti ricoverati sono 88 e sono collocati presso lo Spallanzani (11), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’Unità di Malattie Infettive del Goretti (21) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (46). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio. I pazienti negativizzati sono attualmente 15, dei quali 6 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio». Si riavvicinano a quota 2000 le persone in quarantena nella provincia di Latina. «Complessivamente - spiega la Asl - sono 1.948 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 1.439 persone hanno terminato il periodo di isolamento».

La mappa

Anche oggi il maggior numero di casi positivi sono stati riscontrati a Latina. Con i cinque nuovi casi il numero dei contaginati nel capoluogo sale a 46 avvicinandosi sensibilmente ai numeri di Fondi che con un nuovo caso registrato sale a 56 casi totali dall'inizio dell'emercenza Covid-19. Complessivamente sono 20 i comuni pontini su 33 interessati dai contagi.

La situazione regionale

La Regione Lazio ha comunicato che a Roma e provincia ci sono 109 nuovi casi di contagio. Tra le province il dato più alto è quello di Viterbo con 19 nuovi casi positivi, a seguire 14 nuovi casi a Frosinone, dieci a Latina e 5 a Rieti.

La zona rossa di Fondi

La Regione ha comunicato che continua lo screening per immagini elaborate da intelligenza artificiale delle tac a cui vengono sottoposti sospetti pazienti Covid: sono 120 quelle già effettuate, ma al momento non sono disponibili i numeri di quanti sono i casi positivi riscontrati. Sempre a Fondi continuano i controlli con i termoscanner e i termometri laser per la rilevazione della temperatura all'ingresso del Mof (Mercato orrtofrutticolo di Fondi).



