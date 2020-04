Sei nuovi casi di contagio al Coronavirus in provincia di Latina, 9 meno di ieri. Se si esclude il dato di martedì (2 solo contagiati nel bollettino Asl) quello di oggi è il numero di nuovi positivi più basso dal 12 marzo scorso quando furono solo due. Inoltre prosegue l'andamento stabile che va avanti dal 25 marzo con i nuovi contagi mai saliti sopra quota 15 . «I nuovi casi - charisce la Asl - i sono distribuiti nei comuni di: Terracina (2), Fondi (2),Cisterna (1), Gaeta (1). Si è registrato il decesso di un paziente, residente a Fondi, presso il Reparto di Medicina Covid dell’Ospedale S.M. Goretti di Latina». Di questi nuovi contagiati, un solo paziente è stato ricoverato, gli altri cinque sono seguiti a domicilio. In titto sono 112 i pazienti pontini ricoverari, mentre sono saliti a 148 qwuelli in isolamento domiciliare pe run totale di 260 persone in carico alla Asl. Un solo nuovo negativizzato (per un totale di 30 guariti, dei quali 12 ancora ricoverati per altre patologie e 18 in osservazione a domicilio) e 14 decessi (l'ultima vittima è una donna di Fondi di 83 anni).

Coronavirus, quinta vittima a Fondi: è una donna di 83 anni

«I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (13), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (18) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (71). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio». Complessivamente, sono 1.961 le persone in isolamento domiciliare, ed è dal 18 marzo scorso che il numero complessivo non è più salito sopra quota 2000, mentre sono salite a 3.228 le persone che hanno terminato la quarantena.

Coronavirus Frosinone, Covid in frenata in Ciociaria Calo dei nuovi contagi, aumentano i guariti

Rispetto ai posti letto «ieri sono stati resi operativi 8 nuovi posti di Terapia Intensiva Covid -19 presso il S.M. Goretti di Latina», spiega la Asl ribadendo la raccomandazione «ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza».

Notizia in aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA