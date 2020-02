Coronavirus, Latina: due pazienti sospetti all'ospedale Santa Maria Goretti

Due pazienti arrivati al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina sono stati sottoposti al test per il Coronavirus. Uno era proveniente da Venezia, un altro da Milano, zone nelle quali il virus si è diffuso. Secondo le prime informazioni i due - che avevano sintomi influenzali - sono stati tenuti prima in una stanza di isolamento in pronto soccorso, poi uno di loro è stato trasferito allo "Spallanzani" e l'altro ricoverato in malattie infettive, in attesa di conoscere l'esito dei test eseguiti.

Viene ribadito che in caso di febbre, tosse e problemi alle vie respiratorie non è necessario andare in pronto soccorso, ma si deve chiamare il numero 1500 del Ministero della salute, contattare il 118 o anche il medico di famiglia per decidere con lui il da farsi.

Ultimo aggiornamento: 21:57

