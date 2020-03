Coronaviru, il sindaco di Latina e il Vescovo Crociata al cimitero: depongono fiori a nome della città

«Un gesto a nome di tutta la città: alla presenza del Vescovo di Latina, monsignor Mariano Crociata, e di Claudio Zappalà della Protezione Civile e pastore evangelista, sono stato in cimitero per deporre i fiori donati da alcuni vivaisti. A ricordo di tutti i defunti. #uniticelafaremo». E' il messaggio postato in mattinata dal sindaco di Latina Damiano Coletta che simbolicamente ha salutato a nome di tutti i cittadini i loro cari defunti in questi giorni in cui i cimitero, a causa dell'emergenza Coronavirus, è chiuso al pubblico e in tanti devono privarsi di una preghiera e di un saluto ai loro cari.



