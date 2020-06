Coronavirus, per il quinto giorno consecutivo zero casi positivi in provincia

«Rispetto alla giornata di ieri, non si registrano nuovi casi positivi». Lo rende noto la Asl di Latina nel consueto bollettino relativo alla diffusione del coronavirus in provincia.

Per il quinto giorno consecutivo non ci sono contagi e anche i decessi non sono aumentati, mentre ci sono da registrare altre tre guarigioni. I positivi in tutta la provincia restano 53, 32 dei quali seguiti a domicilio e 21 in ospedale anche se «Nessun paziente Covid è ricoverato presso la terapia intensiva».

Restano 552 i contagi dall'inizio della pandemia, con una prevalenza di 9,6 casi ogni 10.000 abitanti e 465 pazienti guariti.

