Coronavirus, un nuovo caso a Terracina: in provincia sei contagiati negli ultimi 5 giorni

Il bollettino della Asl di Latina - il numero 122 dall'inizio dell'emergenza coronavirus - annuncia purtroppo un nuovo caso positivo, riscontrato nel comune di Terracina. Non è un buon segnale: ci sono stati sei nuovi contagiati al coronavirus negli ultimi 5 giorni e per trovare una sequenza così negativa bisogna tornare indietro addirittura ai primi di maggio (tra il 5 e il 10 maggio). Ecco perché gli inviti alla cautela e al rispetto del distanziamento e delle regole di igiene non devono essere sottovalutati. Fortunatamente sono risultati negativi tutti i tamponi eseguiti tra Minturno e Formia dopo il caso di contagio dell'altro giorno: tutte le persone che avevano partecipato alle due cene con il contagiato sono riusltate negative al tampone. Al momento i contagiati attuali sono 28 e di questi 11 sono ricoverati e 17 sono seguiti a domicilio. Ultimo aggiornamento: 16:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA