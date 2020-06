Coronavirus, un nuovo caso in provincia di Latina

Si interrompe di nuovo la serie di giorni senza nuovi contagiati: il bollettino della Asl riferisce infatti che è stato riscontrato un nuovo caso positivo al coronavirus in provincia di Latina. L'ammalato viene trattoato a domicilio ed è di Priverno, città che continua ad essere interessata dai contagi dopo il cluster del centro dialisi. In tutto salgono così a 547 i contagiati dall'inizio della pandemia. Al momento risultano ancora ammalate 91 persone, di queste 29 sono ricoverate e le altre 62 vengono trattate a domicilio. Ad oggi non ci sono pazienti in Terapia Intensiva. Contestualmente i guariti sono saliti a 422.

