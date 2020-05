Ultimo aggiornamento: 19:25

Altri 3 positivi al Coronavirus in provincia di Latina, il numero dei contagiati totali sale così a 515 dall'inizio dell'emergenza. I tre nuovi casi sono distribuiti nel Comune di Aprilia (2) e Sezze (1). Attualmente è Aprilia la città con più pazienti in carico (ne ha 66) seguita da Latina (52) e Fondi (30). Per pazienti in carico si intendono sia quelli ricoverati, sia i positivi curati in casa. In assoluto la città con più casi dall'inizio dell'emergenza resta però Fondi (109), seguita da Latina (103) e Aprilia (91). Se si prende però in considerazione l'ultimo mese è Aprilia la città con più contagi: dal primo aprile ne ha avuti 59, seguita da Latina (40) e Fondi 39). Nel grafico che segue gli undici comuni pontini con più casi dal primo aprile.In provincia di Latina continuano a calare i ricoverati, attualmente sono 57 (il dato più basso dal 18 marzo scorso) e dei nuovi casi solo uno è stato ricoverato al Goretti. Sono invece 140 i pazienti positivi curati a casa. In totale, attualmente sono dunque 197 i pazienti attualmente positivi in carico alla Asl, mentre restano solamente due le persone in gravi condizioni ricoverate presso la Terapia Intensiva dell'ospedale del capoluogo. Nei grafici che seguono si può vedere l'andamento dei contagiati curati in casa e ricoverati.Crescono ancora le persone guarite che al momento sono 292, il 57% dei contagiati.Se poi andiamo a vedere l'andamento dei contagi in percentuale ecco la situazione dall'inizio dell'emergenza coronavirus in provincia di Latina.Complessivamente, sono poi 535 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, mentre dall'inzio dell'emergenza sono state 9.003 persone che hanno terminato il periodo di quarantena. Dall'inizio dell'emergenza dunque è stato posto in isolamento domiciliare quasi l'1,6 % degli abitanti della provincia di Latina