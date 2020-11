Covid, il provincia di Latina 121 nuovi contagi: il numero più basso da 15 giorni

«Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 121 nuovi casi positivi», lo ha appena comunicato la Asl di Latina. I nuovi contagi sono «distribuiti nei Comuni di Aprilia (32), Cisterna di Latina (4), di Cori (4), di Fondi (6), di Formia (6), di Gaeta (2), di Itri (2), di Latina (20), di Minturno (2), di Monte San Biagio (2), di Norma (1), di Pontinia (2), di Priverno (2), di Roccagorga (1), di S. Felice Circeo (5), Sabaudia (2), di Sermoneta (1), di Sezze (11), di Sonnino (8) e di Terracina (8) ».

E' il dato più basso dal 27 ottobre scorso se si eccettuano i 53 casi del 3 novembre (ma quel giorno il dato era falsato dalla rottura della macchina che processa i tamponi).

Purtroppo c'è un'altra vittima. «E' stato registrato il decesso di un paziente residente nel comune di Terracina» spiega la Asl. E' il decesso numero 82 dall'inizio della pandemia.

I casi totali in provincia di Latina sono ormai 5536 (con un indice di prevalenza pari a 96,24 casi per 10 mila abitanti). Di questi sono guariti in 1257. Attualmente i contagiati sono 4197, di questi 174 sono ricoverati e 4023 sono in isolamento domiciliare.

