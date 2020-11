Covid, cinque morti e 167 nuovi contagi in provincia di Latina

Cinque morti e 167 nuovi casi positivi al Covid 19. E' il bilancio odierno per la provincia di Latina. Una pessima notizia - mai così tanti morti in un solo giorno - e una buona notizia: è la prima volta dopo giorni che il virus sembra rallentare. Il dato di ieri era stato di 162 positivi, ma era lunedì e i casi erano quelli emersi nei tamponi fatti e processati durante la domenica che sono sempre meno degli altri giorni.

I nuovi casi sono distribuiti «nei Comuni di Aprilia (40), di Castelforte (1), Cisterna di Latina (22), di Cori (7), di Fondi (6), di Formia (3), di Gaeta (3), di Itri (4), di Latina (33), di Lenola (1), di Minturno (7), di Norma (1), di Pontinia (3), di Ponza (1),di Priverno (2), di Prossedi (2), di Roccagorga (4), di Sabaudia (3), di Santi Cosma e Damiano (5), di Sermoneta (3), di Sezze (6), di Sperlonga (1) e di Terracina (9)» .

«Sono stati registrati - spiega la Asl - i decessi di 5 pazienti, di cui 2 residenti nel Comune di Aprilia, 2 residenti nel Comune di Latina ed 1 residente nel Comune di Gaeta». Le vittime avevano 75, 79, 80, 84 e 87 anni. Il numero delle persone morte per Covid dall'inizio della pandemia sale così a 81. Un mese fa, l'11 ottobre, i contagiati che non ce l'avevano fatta erano 40. E' bastato un mese per raddoppiare il numero dei morti.

I casi totali sono arrivati a 5415, di questi sono 1224 le persone guarite. L'indice di prevalenza è pari a 94,13 . I contagiati attuali sono invece 4110, di questi 3934 vengono curati a casa mentre i pazienti ricoverati sono 176: 24 in meno rispetto a ieri.

