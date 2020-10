Covid, a Latina è allarme rosso: 76 nuovi contagiati in provincia, 25 nel capoluogo

Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Numeri choc. I dati non sono stati ancora ufficializzati dalla Asl ma confermati ufficiosamente: la Asl diha riscontrato in provincia. E' di gran lunga il bilancio peggiore dall'inizio della pandemia. Non era mai accaduto nei 209 giorni di convivenza con il covid 19 di vedere in provincia una simile impennata dei positivi in sole 24 ore. Di questi 76 casi,: anche in questo caso non era mai accaduto di vedere tanti nuovi casi in una sola città dal martzo scorso. Con i settantasei casi di oggi il numero dei positivi totali dall'inizio della pandemia, e questo significa che ad oggi i guariti sono solo la metà (655, dato di ieri). MentreE' pur vero che il numero altissimo è legato anche al grande numero di tamponi effettuati tra Latina e Aprilia, ma è sicuramente un campanello d'allarme. Forse l'obbligo di usare le mascherine sempre anche all'aperto non è sufficiente a fermare l'ondata di nuovi contagi.