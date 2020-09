Coronavirus: altri 13 nuovi casi in provincia di Latina: attualmente positivi in 247

Latina

Latina

Aprilia

Formia

Minturno

Sermoneta

Spigno Saturnia

Ultimo aggiornamento: 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano». La Asl digela le speranze: la settimana comincia con tredici nuovi contagiati che portano il numero di casi totali dall'inizio della pandemia in provincia di Latina a. Per fortuna i nuovi positivi, spiega l'Azienda sanitaria, sono «tutti trattati a domicilio».I nuovi contagi sono stati riscontrati. Quattro a, tre ad, due a, due a, uno ciascuno a. L'unica buona notizia della giornata è che «non si registrano nuovi decessi». Con questi nuovi casi l'indice di prevalenza (ovvero le persone risultate positive per 10.000 abitanti) sale a 14,53. Le persone attualmente positive salgono a 247, di queste 49 sono ricoverate, mentre 198 vengono curate a domicilio. I guariti ad oggi sono 552. Pensate che dal 26 luglio ad oggi il numero delle persone negativizzate in provincia di Latina è cresciuto appena di 34 unità (erano 518, sono 552), mentre il numero dei contagi è salito di 237 unità (erano 559, oggi sono 836). Per trovare 49 ricoverati bisogna invece tornare indietro all'8 maggio (quel erano 52), mentre per trovare tanti pazienti curati a casa quanti ce ne sono oggi bisogna tornare indietro al 25 aprile scorso, oltre quattro mesi fa.«Al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al “drive-in” e ridurre i tempi di attesa necessari per l’esecuzione dei tamponi - avvisa la Asl - si raccomanda l’utenza di munirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati dal Dipartimento di Prevenzione di questa ASL».