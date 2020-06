Coronavirus, zero nuovi casi a Latina ma nessun guarito

Una situazione di sostanziale stasi: è quanto emerge dal bollettino quotidiano della Asl di Latina, il numero 113 dall'inizio dell'emergenza Coronavirus nella provincia pontina. «Rispetto alla giornata di ieri - si legge - non si registrano nuovi casi positivi» e «non si registrano nuovi decessi». Allo stato quindi i casi totali di contagio restano 560 e i guariti rimangono 485 (sono due giorni che non si verificano nuove guarigioni). I pazienti positivi attualmente restano 40 (risaliti di un caso in questa settimana) e di questi solo 14 sono ricoverati (ma nessuno è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti), entre altri 26 sono curati a domicilio. L'indice di prevalenza ovvero il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti è pari a 9,73 (in lieve crescita, il 24 giugno era pari a 9,65).

