Oggi zero nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Latina

Di nuovo zero positivi al coronavirus in provincia di Latina. Dopo i tre casi di ieri il numero dei contagiati non sale ulteriormente restando a 552. Non si registrano neppure nuovi decessi: i morti dall'inizio della pandemia in provincia di Latina restano 34. Le persone attualmente contagiate e in carico alla Asl sono 85, di queste 57 vengono curate a domicilio e 28 sono ricoverate in ospedale. I guariti invece sono in totale 433

