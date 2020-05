Coronavirus, a Latina zero nuovi casi positivi e nessun decesso

Anche oggi nessun nuovo contagiato da Coronavirus in provincia di Latina. Lo ha comunicato la Asl pontina nel quotidiano bollettino arrivato al 67esimo giorno di pubblicazione. Oggi solo poche righe e solo buone notizie: «Rispetto alla giornata di ieri, non si registrano nuovi casi positivi e non si registrano nuovi decessi». I casi totali di persone positive dall'inizio dell'emergenza restano dunque 524, calano ancora i ricoverati che scendono a 42 (e nessuno tra questi è in Terapia Intensiva), mentre i negativizzati salgono a 375. Fino ad oggi dal primo marzo scorso i decessi in provincia sono stati 32. «Complessivamente - informa la Asl - sono 294 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10.081 persone hanno terminato il periodo di isolamento». © RIPRODUZIONE RISERVATA