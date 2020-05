Coronavirus, zero nuovi contagi in provincia di Latina

Nessun nuovo contagio in provincia di Latina, lo ha appena comunicato la Asl attraverso il quotidiano bollettino sull'emergenza Coronavirus. Nessun nuovo positivo, dunque e fortunatamente non ci sono nuovi decessi che al momento sono complessivamente 30. I casi totali salgono a 523, mentre le persone ricoverate scendono a e i guariti salgono a 354. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti, mentre sono complessivamente 499 le persone in isolamento domiciliare e dall'inizio dell'emergenza sono ormai 9.889 quelle che hanno terminato la quarantena. © RIPRODUZIONE RISERVATA