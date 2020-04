Coronavirus, altri 4 casi a Latina: 206 i pazienti in carico alla Asl, mai così pochi dal 26 marzo

Altri 4 contagiati dal Coronavirus in provincia di Latina, il numero toale dei positivi sale così a 506. Il quotidiano bollettino della Asl ha coomunicato che tre dei 4 casi sono trattati a domicilio e sono uno è stato ricoverato. I nuovi positivi sono stati riscontrati ad Aprilia (2), Maenza (1) e Sermoneta (1).

Non si sono registrati nuovi decessi: le vittime restano 25. I ricoverati sono invece 59, due dei quali in gravi condizioni in Terapia Intensiva al Santa Maria Goretti. Crescono ancora i guariti di nove unità: ad oggi sono 275 le persone negativizzate. Scendono invece a 659 le persone in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono invece 8.551 persone che hanno terminato il periodo di quarantena.

