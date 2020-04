Coronavirus, zero nuovi casi in provincia di Latina. I morti salgono a 24

Coronavirus

Latina

Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zero nuovi casi positivi alin provincia di. Lo ha appena comunicato la Asl di Latina attraverso il bollettino quotidiano. I casi totali dall'inizio dell'emergenza Covid 19 restano così fermi a 497, ma purtroppo si registra una nuova vittima, una donna di 76 anni di: il numero dei morti da Coronavirus sale così a 24 dall'inizio di marzo nei trentatrè comuni pontini. La donna era ricoverata presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.Al momento i pazienti ricoverati sono 70 e di questi due sono attualmente in Terapia Intensiva. Le persone guarite sono salite a 223, quattro più di ieri. Sono 634 le persone attualmente in isolamento domiciliare, mentre salgono a 8.013 quelle che hanno terminato il periodo di quarantena.