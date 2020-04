Coronavirus, il bilancio a Latina: oggi cinque nuovi casi e due morti

Pochi contagi, ma altri due morti. E' la fotografia della giornata in provincia di Latina, la quarantacinquesima dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Il bollettino quotidiano della Asl che fotografa la situazione alle 20 di domenica 19 spiega che sono stati registrati 5 nuovi casi positivi, di cui 4 trattati a domicilio. «I casi sono distribuiti nei comuni di: Fondi (2), Aprilia (2), Anzio (1)». La Asl comunica che «si è registrato il decesso di un paziente, residente e Fondi, presso il Reparto di Medicina Covid dell’Ospedale Santa Maria Goretti». La seconda vittima del giorno è il militare di Aprilia deceduto a 57 anni.

Coronavirus, seconda vittima ad Aprilia: morto militare di 57 anni

Ottava vittima per covid a Fondi: morto a Latina un uomo di 84 anni

In totale i casi positivi salgono a 471. Aumentano di una unità i ricoverati: sono 68, e a parte ieri, il dato più basso dal 21 marzo scorso. Stabile il numero dei pazienti ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti che restano quattro. Complessivamente, sono 730 le persone in isolamento domiciliare: come risulta dal grafico non sono state mai così poche dall'inizio dell'emergenza.



Parallelamente 6.846 persone hanno terminato il periodo di quarantena.

