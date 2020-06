Le attività professionali riprendono, gli utenti tornano a viaggiare a bordo dei mezzi del traporto pubblico locale di Latina, quasi a livelli pre lockdown, e, sui mezzi, alcuni cittadini si preoccupano per quello che ieri mattina, su una corsa della linea Fs, verso la stazione di Latina Scalo, è apparso come un assembramento. Nelle foto, scattate e inviate da alcuni utenti, si notano persone in piedi nel bus, relativamente vicine (ma la prospettiva dell'obiettivo potrebbe ingannare); tutti erano comunque dotati di mascherina. Affollamento che però non risulta a Csc Mobilità, il gestore del trasporto pubblico di Latina: «Abbiamo contapasseggeri con un sistema che trasmette in tempo reale il numero degli utenti a bordo, quindi abbiamo sempre la situazione sotto controllo, e ieri non sono scattate ipotesi di sovraffollamento», spiega il direttore, Claudio Miele, aggiungendo che «se dovesse accadere di superare il limite delle persone a bordo, Csc è sempre in grado di far partire immediatamente un mezzo di supporto per una corsa bis, cosa che spesso è accaduta».

Quali sono le norme previste? «La norma ci impone il 50% della capienza nominale del mezzo: ovvero, per un mezzo da 110 passeggeri da omologazione, nel periodo attuale si riducono a 55. Il numero viene costantemente monitorato dal contapasseggeri e dall'autista. Forse gli utenti si aspettano un metro di distanza a bordo, ma la norma non dice questo». Un tema che potrebbe diventare di stretta attualità, ora, con la stagione estiva. Le corse per il Lido non sono ancora partite e, nel frattempo, Csc ha potenziato la linea F e la linea Sabotino. L'avvio del servizio estivo, in base alle ultime risultanze del tavolo svolto ieri tra la società e il Comune dedicato alle linee guida per la sicurezza di queste corse, potrebbe essere già per questo fine settimana, da venerdì. Ma il Comune sta ancora svolgendo le ultime valutazioni: bisogna essere certi che i luoghi dove gli utenti dei mezzi vengono lasciati (spiaggia e stabilimenti balneari) siano in grado di accogliere tutti i passeggeri. In sostanza, il trasporto e ricettività del luogo di destinazione devono essere commisurati. Sono inoltre già attive le bigliettatrici automatiche, presso le autolinee in centro e presso l'info Point di Latina Scalo, mentre è ormai imminente il rilascio sugli app store dei diversi sistemi operativi della app per l'acquisto del ticket online.

