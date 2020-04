«E' una situazione unica, non giriamoci intorno: ci ha colpito e ci ha trovato completamente impreparati». Aldo Braca, 70 anni, l'imprenditore che ha creato la Bsp Pharmaceutical, l'azienda di Latina scalo riceve all'unanimità il riconoscimento come miglior fornitore mondiale di servizi alla comunità oncologica al World ADC Summit di San Diego.

Covid 19, vicepresidente Ordine medici di Roma: «Cure a casa con la clorochina, la terapia sta funzionando»

«In 20 anni abbiamo demolito quelle cose che i genitori e i padri costituenti ci avevano insegnato - racconta - che la salute è un diritto di tutti e che siamo una Repubblica fondata sul lavoro. Non faccio polemica, siamo stati tutti d'accordo o quasi, ma abbiamo sbagliato e ora dobbiamo uscirne». Ogni mattina quando arriva in azienda, la prima cosa che fa Braca è aprire la mail con i risultati dei controlli effettuati sui dipendenti all'ingresso con i termoscanner. «Abbiamo creato un reparto medico che li segue costantemente e disposto procedure molto rigide, dando anche indicazioni di comportamento e dispositivi per quando si è fuori dalla fabbrica. Ma, lo confesso, mentre aspetto che si apra il file sono preoccupato. Per loro. Abbiamo dipendenti giovani, con figli, tutta gente che lavora tanto e con passione. Pensi che in questo periodo abbiamo registrato il più basso tasso di assenteismo di sempre».

Paradossalmente una botta come quella assestata dal Coronavirus potrebbe scuoterci spingendoci a cambiare. «E' una lezione molto forte. Viviamo in un'epoca in cui l'economia è stata soggiogata dalla finanza, in cui l'egoismo è naturale perché l'unica regola è il profitto. Dobbiamo recuperare valori che abbiamo perduto. E c'è bisogno di rivedere in modo profondo la strategia sul lungo termine. Ci sono giovani imprenditori che hanno creato aziende con belle tecnologie. Ora vanno aiutati. Subito». Braca è convinto che ce la possiamo fare. «Io sono ottimista, sempre. Noi oggi ci stupiamo nel vedere i cinesi che costruiscono un ospedale in dieci giorni. Ma noi l'abbiamo fatto meglio in passato. Abbiamo costruito l'autostrada del sole in 3 anni». Così come dopo la guerra c'è stata la ricostruzione e il boom economico, anche ora secondo Braca può ripetersi il miracolo. «Ma dovremo andare tutti nella stessa direzione». E soprattutto bisogna capire come sconfiggere il Covid-19. «Io credo che sarà più importante avere un farmaco in grado di battere questo virus, prima ancora di un vaccino» dice Braca. E anche la Bsp è della partita: «Siamo partner di una biotech californiana che sta avviando la sperimentazione. Se andrà come speriamo, quando saranno pronti noi faremo la produzione. Ho promesso che in 60 giorni avremo la capacità per fornire gli Stati Uniti e spero anche l'Italia». Braca non può svelare altro se non che «sarà un farmaco che punta a mantenere il contatto che esiste a livello polmonare tra il sistema nervoso e l'apparato muscolare così da non provocare quella tempesta tipica di questo virus, che porta alla morte dei pazienti. Se funzionerà potrà essere somministrato ai pazienti prima che la malattia costringa a ricoverarli in terapia intensiva». Ma ora si può solo aspettare e incrociare le dita, sperando che questo farmaco salvavita possa vedere materialmente la luce proprio qui a Latina.

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA