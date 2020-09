Record di casi in provincia di Latina da inizio pandemia. Sono 35, mai accaduto prima, i contagi da Covid 19. «Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 35 nuovi casi positivi - informa la Asl - tutti trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna (1), di Cori (2), di Formia (4), di Latina (9), di Maenza (1), di Norma (1), di Roccagorga (1), di Rocca Massima (1), di Sezze (3) e di Terracina (6). Si comunicano anche 2 casi positivi, non residenti in provincia. Non si registrano nuovi decessi».

Con quelli odierni salgono a 876 i casi da quando è iniziata l'emergenza, la prevalenza (casi ogni 10.000 abitanti) è di 15,23, i guariti restano 556, i deceduti 37. Sono attualmente positive 284 persone, 50 in ospedale e 233 a domicilio.

