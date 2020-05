Latina, ecco come saranno i centri estivi: le nuove regole per i bimbi e i progetti da presentare a Comune e Asl

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 15 giugno partiranno i centri estivi per i bambini, la sfida è quella di offrire, nel rispetto delle regole di sicurezza, un progetto educativo e sociale ai minori e rispondere ai bisogni delle famiglie.Ogni regione adotterà regolamenti territoriali, ma tutte si dovranno attenere alle linee guida dell’ultimo Dpcm che stabilisce un rapporto numerico fra operatori, bambini e adolescenti, graduato in base all’età e tutta una serie di norme di sicurezza. Come si sta organizzando il Comune di Latina? «All’inizio della prossima settimana - spiega l’assessore all’Istruzione Gianmarco Proietti - pubblicheremo un avviso con le modalità di presentazione dei progetti da parte di oratori e strutture che intendono aprire i centri estivi. Progetti che dovremo valiare noi e la Asl prima di concedere l’autorizzazione ad aprire. E’ chiaro che rispetto al passato ci saranno meno posti disponibili, orari e servizi diversi».Sarà possibile avere centri estivi nelle strutture pubbliche sono previsti centri estivi? «Parlerò con la cooperativa che gestisce i servizi delle scuole materne e con le maestre delle scuole pubbliche, che comunque d’estate normalmente sono chiusi, ma non credo sarà facile rimodulare il servizio in questo senso. Comunque ci proverò».Per quanto riguarda il servizio mensa dei centri estivi la Dussmann Service, che gestisce la ristorazione scolastica del Comune, sottolinea di essere pronta con i pranzi al sacco, che tutto sarà «a garanzia del massimo rispetto delle misure sul distanziamento sociale e in materia di sicurezza alimentare». La preparazione e il confezionamento dei pasti o dei sacchetti per il pranzo destinati ai centri estivi sarà effettuata nel centro cottura di via Po, la grande struttura comunale recentemente ristrutturata dalla Dussmann. «Attenzione particolare - si legge in una nota - è riservata al prezzo del singolo pasto o sacchetto, che vista la situazione attuale, sarà calmierato».Ma come funzioneranno i centri estivi? Per i bambini dai 3 ai 5 anni ci sarà un adulto ogni 5 bambini; dai 6 agli 11 anni, un adulto ogni 7 bambini; per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni, un adulto ogni 10 adolescenti. Nel caso di bambini e adolescenti con disabilità il rapporto sarà di un operatore per ogni bambino o adolescente. Per evitare assembramenti ci saranno dei triage all’accoglienza, gli ingressi dovranno essere scaglionati di 5-10 minuti e quando possibile ingressi e uscite saranno separati con percorsi obbligati. I punti di accoglienza dovranno essere all’esterno o in un ingresso separato dell’area dove si svolgono le attività per evitare che entrino gli adulti nella struttura. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile un lavandino con acqua e sapone o il gel idroalcolico per igienizzare le mani del bambino; stessa cosa succederà prima di uscire. La procedura di triage prevede anche di chiedere ai genitori se il figlio ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male. È prevista la verifica della temperatura corporea con termometro senza contatto.I centri estivi saranno quindi piccoli e diffusi e vista la necessità del distanziamento la scelta degli spazi dovrà privilegiare le attività all’aperto.In caso di attività in spazi chiusi, viene raccomandata l’aerazione abbondante dei locali e di tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo. Insomma un servizio tutto da reinventare, in nome della sicurezza e delle norme anticontagio. Ennesima sfida al tempo della pandemia.