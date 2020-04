Una poltrona per viaggiare in sicurezza e lasciarsi alle spalle la paura del contagio da coronavirus. Il brevetto spicca il volo dallo stabilimento Aviointeriors di Latina, nell’ottica dei nuovi criteri di protezione e sicurezza post Covid-19. L’azienda, leader internazionale nella produzione di interni di cabina e sedili per aeromobili, continua a sorprendere.

Fondata nel 1972, l’azienda sei anni fa fu attraversata da una crisi profonda. Seguirono giorni durissimi per gli operai di Aviointeriors, caratterizzati da denunce, blocchi stradali, sit-in, presidio permanente, manifestazioni sindacali, esposti alla Procura, indagini della Guardia di Finanza, mancati accordi presso la Regione Lazio per soluzioni impossibili.

Poi un piano industriale di rilancio e un accordo quadro con tutte le sigle sindacali e quindi il ritorno in pista dell’azienda dal 2016 con piccole e grandi soddisfazioni da protagonista nei saloni internazionali del settore. Oggi l’idea, nata nel periodo nero della pandemia e del conseguente lockdown, parla di nuove soluzioni per il trasporto passeggeri. “Cerchiamo di fare la nostra parte nell’interesse di tutta la collettività”, commenta l’attuale amministratore delegato Paolo Drago.

La nuova poltrona progettata si chiama Janus, ispirata al Giano bi-fronte, il dio dell’Antica Roma.



Nei posti a tre degli aerei, il centrale è rivolto all’indietro per garantire il massimo isolamento tra i passeggeri seduti l’uno accanto all’altro, mantenendo il medesimo comfort. Tra le soluzioni Aviointeriors per la ripartenza in sicurezza post Covid c’è anche il kit “Glassafe” che può essere installato sulle poltrone attualmente esistenti per rendere più sicura la convivenza tra passeggeri che condividono il medesimo ambiente di viaggio.



Si tratta di pannelli trasparenti, facilmente igienizzabili, che avvolgono la poltrona.

Utilizzabili anche per treni e autobus

«Le proposte si possono adattare anche per gli interni dei treni e degli autobus – afferma l’ingegner Drago -. Molto dipenderà dalle richiesta del mercato. La poltrona Janus e il kit Glassafe rispondono a due esigenze: quella dell’isolamento e quella dell’efficienza. Il benessere dei passeggeri è l’obiettivo principale di tutti noi di Aviointeriors e imbarcare la metà dei passeggeri possibili per garantire le distanze non è conveniente per la nostra clientela”. Drago spiega che in queste settimane l’azienda ha chiesto e ottenuto, dal prefetto di Latina Maria Rosa Trio, l’autorizzazione per rimanere attiva in virtù della continuità di filiera del trasporto. Cassa integrazione per i 300 dipendenti a rotazione, garantendo con 50 unità la continuità lavorativa importante per il futuro aziendale e occupazionale.

«Abbiamo applicato all’interno della sede il distanziamento, indossato mascherine e guanti e collocato in remoto il personale amministrativo», ha riferito l’ad di Aviointeriors spa. «In queste nove settimane, vivendo un momento epocale senza alcun precedente nella storia recente, ci siamo chiesti in che modo avremmo potuto offrire il nostro contributo per il contenimento della pandemia. Ed è per questo - confida l’amministratore delegato - che è nata Janus».



