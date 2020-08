Emergenza Coronavirus, la delibera della Asl con i "premi" al personale

E' datata 14 agosto la delibera della Asl di Latina che assegna un premio al personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato «impegnato in modo eccezionale, con disponibilità e dedizione nell'emergenza covid-19». Sulla base dell'accordo siglato tra Regione Lazio e organizzazioni sindacali il 12 giugno scorso, tutti i lavoratori del comparto delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale avranno un riconoscimento pari a 370 euro. Un importo che spetta per intero al dipendente che ha svolto almeno 20 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 31 maggio, mentre chi ha effettuato meno di 20 giornate di lavoro nello stesso arco di tempo percepirà il premio in misura proporzionale ai turni effettuati.



La determinazione regionale di luglio scorso attribuisce alla Asl di Latina la somma complessiva di 1.812mila euro, da uno stanziamento statale complessivo che supera i 24 milioni. La somma spettante al personale del comparto della provincia pontina ammonta complessivamente a 741mila euro. Di questi fondi, 40mila saranno destinati al personale che già beneficiato del premio covid lo scorso aprile per rischio medio, 74.900 ai dipendenti che hanno beneficiato invece del riconoscimento per rischio elevato e 626.965 al personale restante che si è occupato del covid.

Ci sono poi, come specificato dalla stessa delibera, altri 668.619 euro che andranno invece ad implementare come una tantum le risorse a disposizione per la contrattazione integrativa aziendale per la produttività, come espressamente previsto dal Ccnl della sanità pubblica.

L'obiettivo dunque è riconoscere, anche sul piano economico, il grande sforzo fatto in questi lunghi e difficili mesi da chi opera in prima linea negli ospedali e nelle Asl facendo fronte a un'emergenza sanitaria senza precedenti e affrontando un rischio costante.

