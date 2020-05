Sono tre i nuovi casi positivi in provincia di Latina, tutti a Priverno dove si teme per quanto accaduto all'interno del servizio dialisi dell'ex ospedale "Regina Elena"

I tre casi sono trattati a domicilio. Dall'inizio dell'epidemia sono 533 i positivi, restano ricoverati 33 pazienti (nessuno in terapia intensiva) 400 i guariti e 32 i decessi per la Asl che non conta un uomo di Fondi morto, però, ai Castelli Romani.

«Complessivamente, sono 177 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10.193 persone hanno terminato il periodo di isolamento».

