Coronavirus, camici al posto delle tute per le ambulanze del 118: la Cgil chiede verifica

Una situazione che si trascina dall’avvio dell’emergenza Coronavirus. Iniziata con la carenza di dispositivi, stavolta ci sono ma non sembrano sufficienti. È la situazione che vive il personale delle aziende appaltatrici per Ares 118 nel servizio di ambulanze. La Cgil, attraverso il segretario della Funzione pubblica di Latina e Frosinone, Giovanni Salzano, ha chiesto una verifica alla Asl sull’utilizzo del camice monouso al posto della tuta idrorepellente nel trattamento e trasporto extraospedaliero di pazienti sospetti o affetti da Covid.

Già nelle settimane scorse era stataa espressa preoccupazione ad Ares 118 riguardo la possibilità di utilizzare tale dispositivo. « Risulterebbe - si legge nella nota del sindacato - che i camici forniti in dotazione al personale non siano accompagnati da nessuna etichetta che ne indichi le caratteristiche tecniche; inoltre, gli stessi, sono di taglia unica non rispettando il parametro della taglia in più necessaria in relazione al lavoro svolto. In questo momento di emergenza sanitaria la cosa che più ci preoccupa è la sicurezza e la salute dei dipendenti e la salvaguardia di quella pubblica».

Va sottolineato che Ares 118 nell'ultima revisione delle procedure operative, tra le sue disposizioni ha indicato chiaramente che è possibile utilizzare il camice. Inoltre i dispositivi, per le società appaltatrici, vanno fornite dalle ditte e non dall'Ares stessa.

