Coronavirus, un solo caso a Latina ma altre due vittime di Aprilia e di Cisterna

Altre due vittime per il coronavirus in provincia di Latina. Nella giornata in cui il bollettino della Asl registrava un solo nuovo caso positivo riscontrato a Latina e trattato a domicilio, ci sono state altre due vittime, si tratta di «un paziente, residente a Cisterna di Latina, deceduto presso il Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Santa Matia Goretti» e di «un paziente, residente ad Aprilia, deceduto presso il Reparto di medicina Covid» sempre del Goretti. Si aggrava così il bilancio delle vittime che dall'inizio della pandemia in provincia sono state 32. In totale i casi di contagio sono saliti a 524. Al momento i ricoverati sono 43 (e nessuno è in terapia intensiva), mentre i negativizzati sono saliti ancora arrivando a 365. Complessivamente, sono 363 le persone in isolamento domiciliare, mentre hanno superato quota 10 le persone che hanno terminato la quarantena

