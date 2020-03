Resta stabile la crescita di nuovi casi da Coronavirus in provincia di Latina : tredici più di ieri ( di cui 9 trattati a domicilio) per un totale di 250 contagiati dall'inizio dell'emergenza. Nell'odierno bollettino della Asl non si registrano nuovi casi nel capoluogo pontino, mentre sono tre i nuovi casi di Fondi (dopo che ieri la cittadina della piana non aveva fatto registrare nuovi casi) ed è Formia la cittadina con il peggiore dato odierno (4 nuovi casi per un totale di 12 contagiati). Ci sono poi due nuovi casi a Cisterna, uno ciascuno ad Aprilia, Cori, Sabaudia e Monte San Bagio. Anche oggi non vengono fortunatamente registrati decessi mentre c'è un nuovo guarito (i negativizzati diventano così 16, dei quali 7 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio).

I ricoverati salgono a 109 mentre i pazienti positivi attualmente in carico sono 224. «I pazienti ricoverati - spiega la Asl - sono collocati presso lo Spallanzani (12), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (18) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (68). Cinque pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio».

Complessivamente, sono 1.863 le persone in isolamento domiciliare, parallelamente 2.318 persone hanno terminato il periodo di isolamento. La Asl comunica anche che «da oggi il Servizio Farmaceutico Ospedaliero della Asl, ha attivato un punto di distribuzione di farmaci, alimenti e dispositivi medici, dedicato ad assistiti affetti da patologie croniche, malattie rare e nutrizione enterale, presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, per i pazienti residenti. Il servizio è attivo il Lunedi, Mercoledì e Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.»

Ultimo aggiornamento: 16:24

